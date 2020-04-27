Copa meldet Verkehrsrückgang

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste wegen der Corona Krise Federn lassen.

Der Passagierverkehr bei Copa ist im März 2020 um 43,4 Prozent auf 1,003 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurückgegangen, die Kapazität wurde um 35,7 Prozent auf 1,367 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 73,4 Prozent, und hat sich somit um 9,9 Prozentpunkte verschlechtert.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 80 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, 6 Boeing 737 MAX 9 und 14 Embraer 190.