Copa meldet Verkehrsrückgang
24.04.2019 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste leicht Federn lassen.
Der Passagierverkehr bei Copa ist im März 2019 um 0,2 Prozent auf 1,772Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen zurückgegangen, die Kapazität wurde um zwei Prozent auf 2,127 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 83,3 Prozent, und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, 6 Boeing 737 MAX 9 und 17 Embraer 190.