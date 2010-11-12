Copa meldet Gewinnanstieg

Panamas Copa Holdings meldet für das dritte Quartal einen Anstieg des Gewinns um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Muttergesellschaft der Copa Airlines sagte, die Airline habe von einer grösseren Flotte und mehr Flügen profitiert. Copa verbuchte einen Nettogewinn von US$63,9 Millionen. Die Gesamteinnahmen wuchsen um 11,8 Prozent auf US$362 Millionen, während die Kapazität um 13,8 Prozent erweitert wurde. Die Firma rechnet damit, bis Ende Jahr über 63 Flugzeuge zu verfügen, Ende des dritten Quartals waren es 60 Maschinen gewesen. Ausserdem will die Airline der Star Alliance beitreten, dies gab sie vorgestern bekannt. Experten sind der Ansicht, dass Copa weiterhin eine starke Fluggesellschaft in einer turbulenten Industrie bleiben wird. Gemäss einem provisorischen Jahresausblick für 2011 plant die Airline eine Vergrösserung der Kapazität um 17 bis 19 Prozent.