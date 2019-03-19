Copa meldet Februarzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Zahlen bei dem Star Alliance Mitglied stagnierten.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2019 um 0,7 Prozent auf 1,636 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde mit 1,956 Milliarden Sitzplatzmeilen auf Vorjahresniveau gehalten. Die Auslastung lag bei 83,6 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Februar 2018.

Mit Copa Airlines flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 10,069 Millionen Fluggäste, das waren 5,9 Prozent mehr als im Berichtsjahr 2017. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 81 Destinationen in 33 Ländern an. Die Flotte von Copa bestand Ende Dezember 2018 aus 68 Boeing 737-800, 14 Boeing 737-700, 4 Boeing 737 MAX 9 und 19 Embraer 190.