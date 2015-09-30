Copa meldet Augustzahlen

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste eine schwächere Nachfrage hinnehmen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im August um 3,5 Prozent auf 1,344 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert, die Kapazität wurde um 1,1 Prozent auf 1,807 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,4 Prozent, das waren 3,5 Prozentpunkte weniger als im August 2014.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 73 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.