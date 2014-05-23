Copa Holdings mit weiterem Verkehrswachstum

Copa Airlines aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im April um 12,5 Prozent auf 1,260 Milliarden nachgefragte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 8,1 Prozent auf 1,645 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung lag bei 76,6 Prozent, das waren drei Prozentpunkte mehr als im April 2013. Copa Holdings ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 66 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.