Copa Holdings meldet Aprilzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Airlines aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im April um 4,1 Prozent auf 1,335 Milliarden nachgefragte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 0,4 Prozent auf 1,754 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Auslastung lag bei 76,1 Prozent, das waren 3,3 Prozentpunkte weniger als im April 2015.

Copa Holdings ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 76 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.