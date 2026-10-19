Copa Airlines präsentiert Septemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im September 2026 bei 3,041 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 15,7 Prozent mehr als im September 2025. Die Nachfrage erreichte 2,674 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 17,1 Prozent höher als im Vorjahresseptember. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 87,9 Prozent an, 1,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahresseptember.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.