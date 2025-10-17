Copa Airlines präsentiert Septemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im September 2025 bei 2,628 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 5,2 Prozent mehr als im September 2024. Die Nachfrage erreichte 2,497 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 6,4 Prozent höher als im Vorjahresseptember. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 86,9 Prozent an, was einem Anstieg von einem Prozentpunkt entspricht, im September 2024 erreichte sie 85,9 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 100 Boeing 737.