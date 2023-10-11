Copa Airlines präsentiert Septemberzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im September 2023 lag das Angebot bei 2,290 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 13,6 Prozent mehr als im September 2022. Die Nachfrage erreichte 1,999 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 14,1 Prozent höher als im Vorjahresseptember. Die Auslastung erreichte 87,3 Prozent, im September 2022 lag sie mit 86,9 Prozent um 0,4 Prozentpunkte tiefer.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.