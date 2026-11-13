Copa Airlines präsentiert Oktoberzahlen
13.11.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Oktober 2026 bei 3,125 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 11,5 Prozent mehr als im Oktober 2025. Die Nachfrage erreichte 2,732 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 11,8 Prozent höher als im Vorjahresoktober. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 87,4 Prozent an, 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahresoktober.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.