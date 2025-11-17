Copa Airlines präsentiert Oktoberzahlen
17.11.2025 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Oktober 2025 bei 2,803 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 9,6 Prozent mehr als im Oktober 2024. Die Nachfrage erreichte 2,444 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 9,3 Prozent höher als im Vorjahresoktober. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 87,2 Prozent an, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten entspricht.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 100 Boeing 737.