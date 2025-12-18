Copa Airlines präsentiert Novemberzahlen
18.12.2025 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im November 2025 bei 2,778 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren zehn Prozent mehr als im November 2024. Die Nachfrage erreichte 2,395 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 10,2 Prozent höher als im Vorjahresnovember. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 86,2 Prozent an, was einem Anstieg von 0,1 Prozentpunkten entspricht.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.