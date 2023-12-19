Copa Airlines präsentiert Novemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im November 2023 lag das Angebot bei 2,327 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren zwölf Prozent mehr als im November 2022. Die Nachfrage erreichte 2,035 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 12,4 Prozent höher als im Vorjahresnovember. Die Auslastung erreichte 87,4 Prozent, im November 2022 lag sie mit 87,1 Prozent um 0,4 Prozentpunkte tiefer.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.