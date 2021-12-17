Copa Airlines präsentiert Novemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika leidet immer noch unter der Corona Krise.

Copa vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im November 2021 lag das Angebot bei 1,665 Milliarden Sitzplatzmeilen und damit immer noch 16,3 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im November 2019. Die Nachfrage erreichte 1,407 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 17,3 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 84,5 Prozent, im November 2019 erreichte sie 84,9 Prozent.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.