Copa Airlines präsentiert Maizahlen
16.06.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Maizahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Mai 2026 bei 3,087 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 16,3 Prozent mehr als im Mai 2025. Die Nachfrage erreichte 2,724 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit siebzehn Prozent höher als im Vorjahresmai. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 88,2 Prozent an, 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmai.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.