Copa Airlines präsentiert Märzzahlen
24.04.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Märzzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im März 2026 bei 3,026 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 14,8 Prozent mehr als im März 2025. Die Nachfrage erreichte 2,624 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 15,3 Prozent höher als im Vorjahresmärz. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 86,7 Prozent an, was einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten entspricht.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.