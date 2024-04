Copa Airlines präsentiert Märzzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Verkehrszahlen entwickelten sich bei der Fluggesellschaft aus Lateinamerika positiv.

Der Passagierverkehr bei Copa Airlines ist im März 2024 um 11,5 Prozent auf 2,162 Milliarden nachgefragte Sitzplatzmeilen angestiegen, die Kapazität wurde um 12,3 Prozent auf 2,499 Milliarden Sitzplatzmeilen aufgebaut. Die Auslastung lag dabei bei 86,5 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als im März 2023.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt momentan 97 Boeing 737.