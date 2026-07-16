Copa Airlines präsentiert Junizahlen
16.07.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Junizahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Juni 2026 bei 3,091 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 16,4 Prozent mehr als im Juni 2025. Die Nachfrage erreichte 2,631 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 13,3 Prozent höher als im Vorjahresjuni. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 85,2 Prozent an, 2,3 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresjuni.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.