Copa Airlines präsentiert Junizahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.
Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Juni 2023 lag das Angebot bei 2,245 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 10,7 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Nachfrage erreichte 1,949 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 14,9 Prozent höher als im Vorjahresjuni. Die Auslastung lag bei 86,8 Prozent, im Juni 2022 erreichte sie 83,7 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.