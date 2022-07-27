Copa Airlines präsentiert Junizahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.
Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Juni 2022 lag das Angebot bei 2,027 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war nur noch 1,8 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Juni 2019. Die Nachfrage erreichte 1,697 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 3,4 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 83,7 Prozent, im Juni 2019 erreichte sie 85,1 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.
FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022
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