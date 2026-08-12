Copa Airlines präsentiert Julizahlen
12.08.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Juli 2026 bei 3,316 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 16,2 Prozent mehr als im Juli 2025. Die Nachfrage erreichte 2,973 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 17,4 Prozent höher als im Vorjahresjuli. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 89,7 Prozent an, 0,9 Prozentpunkte höher als im Vorjahresjuli.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.