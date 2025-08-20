Copa Airlines präsentiert Julizahlen
20.08.2025 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Juli 2025 bei 2,855 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 6,3 Prozent mehr als im Juli 2024. Die Nachfrage erreichte 2,534 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 7,8 Prozent höher als im Vorjahresjuli. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit hohen 88,8 Prozent an, im Juli 2024 erreichte sie 87,6 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 100 Boeing 737.