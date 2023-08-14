Copa Airlines präsentiert Julizahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.
Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Juli 2023 lag das Angebot bei 2,412 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 9,9 Prozent mehr als im Juli 2022. Die Nachfrage erreichte 2,147 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 12,5 Prozent höher als im Vorjahresjuli. Die Auslastung lag bei 89,0 Prozent, im Juli 2022 erreichte sie 87,0 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 93 Boeing 737 Maschinen.