Copa Airlines präsentiert Julizahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Juli 2022 lag das Angebot bei 2,194 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war nur noch 3,1 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Juli 2019. Die Nachfrage erreichte 1,909 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 2,7 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung erreichte 87,0 Prozent, im Juli 2019 lag sie bei 86,6 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.