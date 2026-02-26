Copa Airlines präsentiert Januarzahlen
26.02.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Januarzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Januar 2026 bei 3,104 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 11,9 Prozent mehr als im Januar 2025. Die Nachfrage erreichte 2,716 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 13,3 Prozent höher als im Vorjahresjanuar. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 87,5 Prozent an, was einer Verbesserung von 1,1 Prozentpunkten entspricht.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.