Copa Airlines präsentiert Januarzahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika leidet immer noch unter der Corona Krise.
Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Januar 2022 lag das Angebot bei 1,912 Milliarden Sitzplatzmeilen und damit immer noch 18 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Januar 2019. Die Nachfrage erreichte 1,511 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 22 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 79,0 Prozent, im Januar 2019 erreichte sie 83,0 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.