Copa Airlines präsentiert Februarzahlen
17.03.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Februarzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im Februar 2026 bei 2,762 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 15,6 Prozent mehr als im Februar 2025. Die Nachfrage erreichte 2,406 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 16,2 Prozent höher als im Vorjahresfebruar. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 87,1 Prozent an, was einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten entspricht.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.