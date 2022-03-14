Copa Airlines präsentiert Februarzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika leidet immer noch unter der Corona Krise.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019/2020. Im Februar 2022 lag das Angebot bei 1,763 Milliarden Sitzplatzmeilen und damit immer noch knapp zehn Prozent tiefer als vor der Corona Krise im Februar 2020. Die Nachfrage erreichte 1,423 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit dreizehn Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 80,7 Prozent, im Februar 2020 erreichte sie 83,6 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.