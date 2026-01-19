Copa Airlines präsentiert Dezemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im Dezember 2025 bei 2,932 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren zehn Prozent mehr als im Dezember 2024. Die Nachfrage erreichte 2,521 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 10,9 Prozent höher als im Vorjahresdezember. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 86,0 Prozent an, was einem Anstieg von 0,7 Prozentpunkten entspricht.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.