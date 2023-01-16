Copa Airlines präsentiert Dezemberzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im Dezember 2022 lag das Angebot bei 2,288 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 7,7 Prozent mehr als vor der Corona Krise im Dezember 2019. Die Nachfrage erreichte 1,924 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 6,1 Prozent über dem Vorkrisenwert. Die Auslastung erreichte 84,1 Prozent, im Dezember 2019 lag sie bei 85,4 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.