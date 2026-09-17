Copa Airlines präsentiert Augustzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Augustzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im August 2026 bei 3,219 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 16,8 Prozent mehr als im August 2025. Die Nachfrage erreichte 2,841 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 16,8 Prozent höher als im Vorjahresaugust. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 88,3 Prozent an, gleichauf wie im Vorjahresaugust.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.