Copa Airlines präsentiert Augustzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Copa Airlines)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut zulegen.

Bei Copa Airlines lag das Angebot im August 2025 bei 2,755 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 5,8 Prozent mehr als im August 2024. Die Nachfrage erreichte 2,432 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 9,8 Prozent höher als im Vorjahresaugust. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit hohen 88,3 Prozent an, was einem Anstieg von 3,2 Prozentpunkten entspricht, im August 2024 erreichte sie 85,1 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 100 Boeing 737.