Copa Airlines präsentiert Augustzahlen

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im August 2023 lag das Angebot bei 2,407 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 12,8 Prozent mehr als im August 2022. Die Nachfrage erreichte 2,093 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 13,3 Prozent höher als im Vorjahresaugust. Die Auslastung lag bei 87,0 Prozent, im August 2022 erreichte sie 86,6 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 93 Boeing 737 Maschinen.