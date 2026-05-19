Copa Airlines präsentiert Aprilzahlen
19.05.2026 PS
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Aprilzahlen 2026 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig zulegen.
Bei Copa Airlines lag das Angebot im April 2026 bei 2,972 Milliarden Sitzplatzmeilen, das waren 16,7 Prozent mehr als im April 2025. Die Nachfrage erreichte 2,580 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit ebenfalls 16,7 Prozent höher als im Vorjahresapril. Die Auslastung gibt Copa Airlines mit 86,7 Prozent an, gleichhoch wie im Vorjahresapril.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt rund 100 Boeing 737 Flugzeuge.