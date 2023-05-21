Copa Airlines präsentiert Aprilzahlen

Copa Airlines Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.

Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen inzwischen wieder mit den Vorjahreszahlen und nicht mehr mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im April 2023 lag das Angebot bei 2,209 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war fünfzehn Prozent mehr als im April 2022. Die Nachfrage erreichte 1,884 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 15,6 Prozent höher als im Vorjahresapril. Die Auslastung lag bei 85,3 Prozent, im April 2022 erreichte sie 84,9 Prozent.

Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 85 Boeing 737.