Copa Airlines präsentiert Aprilzahlen
Copa Airlines Holdings aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika hat sich gut von den Tiefständen während der Corona Krise erholt.
Copa Airlines vergleicht die monatlichen Verkehrszahlen mit den Zahlen vor der Corona Pandemie aus dem Jahr 2019. Im April 2022 lag das Angebot bei 1,920 Milliarden Sitzplatzmeilen, das war 4,8 Prozent tiefer als vor der Corona Krise im April 2019. Die Nachfrage erreichte 1,630 Milliarden Sitzplatzmeilen und lag damit 3,9 Prozent unter dem Vorkrisenwert. Die Auslastung lag bei 84,9 Prozent, im April 2019 erreichte sie 84,1 Prozent.
Copa Airlines Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt achtzig Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 88 Boeing 737 und vierzehn Embraer 190.