Copa Airlines gibt Bestellung auf

Boeing meldet den Eingang einer Bestellung über 13 737-800 durch Copa Airlines und einer weiteren für acht 737 von einer ungenannten Kundin.

Copa Airlines hat gestern einen Kaufvertrag im Wert von rund US$ 1 Milliarde für 13 zusätzliche Boeing 737-800 unterzeichnet, darunter acht Kaufoptionen. Insgesamt hält die Airline nun 27 definitive Aufträge. Die Lieferung der 13 neuen Flugzeuge ist für die Zeit zwischen 2012 bis 2015 angesetzt, davon sind die acht Kaufoptionen zwischen 2015 und 2017 einlösbar. Gleichzeitig erhielt Boeing eine Bestellung für acht weitere 737 von einer nicht identifizierten Kundin. Die Flugzeugherstellerin meldete ausserdem die Stornierung von drei 737 und zwei 777 Bestellungen. Die Netto-Aufträge für 2009 stehen nun bei vier Flugzeugen.

Link: Boeing