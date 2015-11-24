Copa übernimmt Jubiläums Boeing

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Airlines konnte am 20. November 2015 die hundertste Boeing 737 übernehmen, dabei handelt es sich um eine Boeing 737-800 der neusten Generation.

Die Jubiläumsmaschine wird von SMBC Aviation Capital eingemietet. Das Flugzeug hat eine Sonderbemalung mit einer goldenen 100. Für die Fluggesellschaft aus Panma ist es die hundertste Boeing 737 und die siebenundsiebzigste Boeing 737 NG.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.