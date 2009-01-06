Continental will ersten Biofuel Flug absolvieren
Continental sagte, sie wolle als erste amerikanische Airline einen mit Bio-Fuel betriebenen Demonstrationsflug durchführen.
Continental Airlines sagte, sie wolle als erste amerikanische Airline einen mit Bio-Fuel betriebenen Demonstrationsflug durchführen.
Die Vorführung soll am 7. Januar 2009 am Bush Intercontinental Airport in Houston stattfinden. Der kommerzielle Flieger soll mit einer speziellen Treibstoffmischung, die aus Algen und Jatropha Pflanzen gewonnen wird, betrieben werden. Es handelt sich dabei um eine Treibstoffgewinnung zweiter Generation, die weder die Pflanzen- noch die Wasserbestände gefährdet und auch keine zusätzlich Entwaldung verursacht. Dies wird der erste Demonstrationsflug einer kommerziellen Airline sein, der Algen als Energieträger benutzt und auch der erste, der mit einer zweimotorigen Maschine geflogen wird, nämlich einer Boeing 737-800, die mit CFM International CFM56-7B Motoren ausgerüstet ist.