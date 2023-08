Continental will Star Alliance beitreten

Continental Airlines ersuchte die US Regierung um die Bewilligung, der Star Alliance beitreten zu dürfen.

Beim Verkehrsdepartement beantragte sie Immunität gegen wettbewerbsrechtliche Einschränkungen bei den Flugplänen, Tarifen und Angeboten. Der Beitritt zu Star und die Umsetzung des Codesharing Programms mit United würden die Ostküstenpräsenz der Allianz verstärken. US Airways ist in Philadelphia, Washington und Charlotte, United in Washington und Continental in Newark präsent. Continental suchte nach einer Allianz, seit sie sich in diesem Frühling gegen eine Fusion mit United entschieden hat, die in der Folge beschloss, nicht mit US Airways zu fusionieren. Continental entschied sich, aus der SkyTeam Allianz auszusteigen, nachdem Delta Air Lines und Northwest im Frühling ihre Fusionspläne bekannt gaben.