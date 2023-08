Continental verlässt SkyTeam

Continental Airlines Inc. gab gestern ihren Austritt aus der SkyTeam Airline Alliance bekannt. Sie will neu der Star Alliance beitreten.

Am 24. Oktober will die Airline ihre bisherige Gruppe verlassen und gleich anschliessend bei Star Alliance eintreten. Damit stärkt sie die Verbindung zu ihrem neuen Partner United Airlines, die neben Deutsche Lufthansa AG ein Gründungsmitglied der Gruppe ist. Star Allianz ersucht bei der Behörde um Immunität gegen kartellrechtliche Wettbewerbsbeschränkungen für Continental, wie sie bereits anderen Mitgliedern erlassen wurde. Continental Airlines informierte ihre Vielflieger via Email über die Veränderungen ab Oktober 2009.