Continental verdient am Gepäck

Die amerikanischen Airlines versuchen alles, um ihre Erträge zu steigern. Continental führte wie auch andere Airlines Gepäck Zuschläge ein.

Die viertgrösste Fluggesellschaft Amerikas gab gestern bekannt, dass sie mit ihrem Gepäckzuschlag von 15 US Dollar Mehrerträge von 100 Millionen US Dollar erwirtschaften wird. Seit einer Woche muss für das erste Gepäckstück, das für einen Flug aufgegeben wird, eine Gebühr von 15 Dollar entrichtet werden.

Die Buchungszahlen für die nächsten sechs Wochen befinden sich wieder im Steigflug und die Treibstoffpreise befinden sich glücklicherweise seit Wochen im Sinkflug. Diese beiden Tatsachen lassen die amerikanische Airline Industrie wieder in eine weniger stürmische Zukunft blicken.