Continental streichen Flüge wegen steigender Ölpreise

Continental Airlines werden über 40 Destinationen im Inland und weltweit ab September nicht mehr anfliegen, da sie angesichts der hohen Ölpreise zurückstufen müssen.

Die grössten Kürzungen werden bei den Hubs Houston und Newark, New Jersey, vorgenommen. Letzte Woche gab Continental bekannt, dass sie 3000 Stellen oder 6,5% ihrer Arbeitskräfte und 67 ältere Flugzeuge abbauen. Die Abstriche resultieren im vierten Quartal in eine Kapazitätsminderung auf den Hauptinlandstrecken von 11% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Insgesamt werden im vierten Quartal 6,4% der Kapazität auf Haupt- und Regionalstrecken abgebaut. United und American haben ebenfalls Kürzungen von Stellen und Flügen angekündigt.