Continental nimmt London-Cleveland Verbindung wieder auf

Continental Airlines wird noch dieses Wochenende ihren saisonalen täglichen Flug von London Heathrow nach Cleveland aufnehmen.

Die Strecke ersetzt die frühere saisonale Verbindung zwischen Gatwick und Cleveland und soll bis zum 27. September betrieben werden. Der Flug wird von einer Boeing 757 absolviert und bietet 159 Plätze in der Economy Class sowie 16 Business Class Sitze. Cleveland ist Continentals drittgrösster US-Hub, von wo aus die Airline mit mehr als 180 täglichen Flügen 63 Städte bedient. Die erneut aufgenommene Strecke soll sowohl den Geschäftsmenschen beider Seiten des Atlantics dienlich sein, aber vorallem auch den Ferienreisenden einen leichteren Zugang zu den Touristenattraktionen bei den grossen Seen verschaffen.