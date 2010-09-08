Continental mit weniger Passagieren

Im August 2010 transportierte Continental Airlines 5,769 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozent auf 10,116 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, die Nachfrage sank nur leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 8,746 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Punkte auf 86,5 Prozent. Bei der Frachtleistung konnte Continental um 11 Prozent zulegen und setzte 90,11 Millionen Frachttonnenmeilen ab.