Continental mit soliden Märzzahlen

Der amerikanische Major kann für den März 2010 gute Zahlen vorlegen, die Nachfrage stieg um 5,2 Prozent.

Die Verkehrszahlen scheinen sich auch bei den grossen Airlines in den Vereinigten Staaten zum Besseren zu wenden. Continental Airlines konnte im März auf der Nachfrageseite kräftig zulegen. Nachgefragt wurden bei der fünftgrössten Fluggesellschaft und ihren Regionalablegern 7,87 Milliarden Sitzplatzmeilen, im März 2009 lag die Nachfrage noch bei 7,48 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 0,5 Prozent auf 9,47 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die Auslastung verbesserte sich um 3,7 Punkte auf solide 83,1 Prozent. Über die ersten drei Monate des laufenden Jahres hielt Continental das Angebot mit 26,31 Milliarden ASMs praktisch gleich gross wie im gleichen Vorjahreszeitraum, die Nachfrage stieg während den ersten drei Monaten um 5,7 Prozent auf 20,92 Milliarden RPMs.