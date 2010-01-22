Continental meldet Verlust

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines hat das letzte Jahr mit einem Nettoverlust von US$282 Millionen abgeschlossen und sich damit gegenüber 2008 um 51,9 Prozent verbessert.

Im vierten Quartal erzielte die Airline bereits einen Gewinn von US$85 Millionen. Präsident und CEO Jeff Smisek warnte gleichwohl, die amerikanische Airline Industrie habe noch einen langen Weg vor sich, bevor sie sich erholt haben werde. Die Jahreseinnahmen schrumpften 2009 um 17,4 Prozent auf US$12,59 Milliarden, während auch die Kosten um 18,1 Prozent abnahmen und noch US$12,73 Milliarden betrugen. Der Verkehr auf den Hauptlinien ging um 3,6 Prozent auf 79,82 Milliarden RPMs zurück, während die Kapazität um fünf Prozent auf 97,41 Milliarden verkleinert wurde. Daraus resultierte eine Zunahme der Auslastung um 1,1 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent. Der Yield schrumpfte um 15,8 Prozent auf 11,58 Cents.