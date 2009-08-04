Continental meldet Julizahlen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines hat heute ihre Betriebszahlen für den Monat Juli präsentiert. Die Auslastung verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte und erreichte 87,3 Prozent.

Betrachtet man den Hauptlinienverkehr separat, lag die Auslastung dort bei 87,8 Prozent, 2,5 Prozentpunkte über dem Vorjahresresultat. Auf den Inlandstrecken flog Continental durchschnittlich mit einer Auslastung von 90,5 Prozent, also um fünf Prozentpunkte besser gefüllt. Die Airline flog im Juli 8,9 Milliarden RPMs bei einer Kapazität von 10,2 Milliarden ASMs, dies entsprach insgesamt einer Abnahme des Verkehrs um 3,4 Prozent und der verfügbaren Sitze um 6,9 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Unter Berücksichtigung aller Märkte gingen die Einnahmen pro verfügbare Sitzmeile (RASM) um 16,5 bis 17,5 Prozent zurück. Der Regionalbetrieb der Airline erreichte eine Rekordauslastung von 83,3 Prozent, 7,3 Prozent über dem Vorjahresresultat.

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