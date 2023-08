Continental meldet Jahreszahlen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Continental Airlines hat ihre Jahresbericht und die Zahlen für das vierte Quartal publiziert und verbucht bei beiden Abschlüssen einen Verlust.

